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        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:25
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        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

        RAMS Başakşehir ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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        Galeri
        Galeri
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