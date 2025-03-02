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        Sivas'ta amatör futbol ligi maçına "hava ambulansı" arası

        Sivas'ta, Süper Amatör Lig Play-Off'ta, Zaraspor ile Şarkışla Belediyespor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle bir süre ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:27 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:32
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        Sivas'ta amatör futbol ligi maçına "hava ambulansı" arası
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        Sivas'ta, Süper Amatör Lig Play-Off'ta, Zaraspor ile Şarkışla Belediyespor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle bir süre ara verildi.

        Zara Stadyumu'nda oynanan maçın 23. dakikasında, orta hakem Emrullah Karslı'ya, sahaya acil bir hastanın nakli için ambulans helikopterin inmesi gerektiği bildirildi.

        Hakemin maçı durdurması sonrası oyuncular saha kenarına geldi ve ambulans helikopter sahaya indi.

        Mide kanaması geçiren hasta Kenan Turan, ambulans helikopterle Sivas'taki bir hastaneye sevk edildi.

        Tekrar başlayan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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