Sivas'ta amatör futbol ligi maçına "hava ambulansı" arası

Zara Stadyumu'nda oynanan maçın 23. dakikasında, orta hakem Emrullah Karslı'ya, sahaya acil bir hastanın nakli için ambulans helikopterin inmesi gerektiği bildirildi.

Sivas'ta, Süper Amatör Lig Play-Off'ta, Zaraspor ile Şarkışla Belediyespor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle bir süre ara verildi.

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