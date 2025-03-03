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        Suşehri Belediyesi 140 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

        Suşehri Belediyesi, ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahibi 140 ailenin sofrasına üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:44
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        Suşehri Belediyesi 140 aileye sıcak yemek ulaştırıyor
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        Suşehri Belediyesi, ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahibi 140 ailenin sofrasına üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, belediyenin sosyal tesislerinde yemek pişirilen alanda incelemede bulundu.

        Kayaoğlu, daha sonra yemek dağıtım ekipleriyle, ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Yemek dağıtan Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşlara iftar yemeğinin yanı sıra sahur için kahvaltı malzemesi bıraktıklarını ifade etti.

        Yemek servisi yaptıkları kişilerin hasta veya yaşlılardan oluştuğunu, bu nedenle çok titiz davrandıklarını belirten Kayaoğlu, "Tek yaşayan, aldığı kuru gıdayı evde yemek haline getiremeyecek kaç aile varsa, muhtarlıklar aracılığıyla hepsiyle iletişime geçtik. Talep eden yaşlı, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza sıcak yemek imkanı sağlıyoruz." diye konuştu.

        Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise bu zor süreçte kendilerini unutmayan Kayaoğlu ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

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