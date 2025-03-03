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        İşitme kaybında erken tanı önemli

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mansur Doğan, işitme kaybında erken tanının önemli olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:06
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        İşitme kaybında erken tanı önemli
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mansur Doğan, işitme kaybında erken tanının önemli olduğunu bildirdi.

        Doğan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, çocuğun işitme kaybının zeka gelişimini, okul başarısını ve sosyal iletişimini etkilediğini aktardı.

        İşitme kaybının çocuğun içine kapanık olmasına, anlamadığı ve derdini anlatamadığı için daha hırçın olmasına, konuşma bozukluklarına, okul başarısının düşmesine neden olduğunu vurgulayan Doğan, "Yenidoğan işitme tarama testi ülkemizde 2014 yılından itibaren başladı. Bebek doğar doğmaz Türkiye'de olduğu gibi hastanemizde de yenidoğan taraması yapılmakta bu sayede işitme kayıplı bebekler erkenden tespit edilerek tedavileri erkenden yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

        İşitme engelinin en sık görülen engellilik durumlarından biri olduğuna dikkati çeken Doğan, dünyada 32 milyondan fazla, ülkemizde 2 milyonu aşkın kişinin işitme engelli olduğunu belirtti.

        Doğan, işitme kaybının sadece çocukların yaşadığı bir problem olarak görülmemesi gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

        "65 yaşını geçen bireylerin yaklaşık üçte birinde de yaşa bağlı işitme problemleri ortaya çıkmaktadır. Sadece yaşlılarda değil aynı zamanda yüksek sese uzun süre maruz kalan işçiler de dış kulak yolunu tamamen kapatan kulaklıklarla uzun süreli yüksek sese maruz kalan genç bireylerde de birtakım hastalıklara bağlı olarak işitme kayıpları izlenmektedir. Kısacası işitme kaybı her yaşta karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle işitme kaybı hisseden bireylerin en kısa sürede kulak burun boğaz hekimine başvurmaları erken tanı ve tedavi açısından önemlidir."

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