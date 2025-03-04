Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan ​​​​​​​Sivasspor, 27. haftada evinde Göztepe ile karşılaşacak.

Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

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