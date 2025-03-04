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        Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:05
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        Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.

        Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

        Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti.

        Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 25. haftada TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda dün RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

        Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan ​​​​​​​Sivasspor, 27. haftada evinde Göztepe ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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