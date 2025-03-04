Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.
Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.
Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti.
Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 25. haftada TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda dün RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Sivasspor, 27. haftada evinde Göztepe ile karşılaşacak.
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