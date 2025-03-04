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        Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor

        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, 25. maçlar itibarıyla son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:31
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        Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor
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        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, 25. maçlar itibarıyla son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi.

        Sezona istediği gibi başlayamayan ve geride kalan bölümde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 24 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 16. sıraya geriledi.

        Ligde 25. maçlar itibarıyla son 8 sezonun en kötü grafiğini çizen Sivas temsilcisi, maç başına 0,96 puan ortalamasıyla oynadı.

        - 25. maçlar itibarıyla son 8 sezondaki karnesi

        2005-2006 sezonunda yükseldiği Süper Lig'e 2015-2016 sezonunda veda eden kırmızı-beyazlılar, o sezon 25. haftada 21 topladı.

        Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükseldi.

        Sivas ekibinin 25. maçlar itibarıyla son 8 sezondaki performansı şöyle:

        Sezon O G B M A Y Av P
        2017-2018 25 11 5 9 36 37 -1 38
        2018-2019 25 9 7 9 37 37 0 34
        2019-2020 25 14 7 4 47 28 19 49
        2020-2021 25 7 11 7 28 29 -1 32
        2021-2022 25 8 10 7 33 30 3 34
        2022-2023 25 7 6 12 31 38 -7 27
        2023-2024 25 8 9 8 29 35 -6 33
        2024-2025 25 6 6 13 28 41 -13 24

        - Ömer Erdoğan ile 9 maçta 6 puan topladı

        Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın göreve getirilmesinin ardından çıktığı 9 lig maçının sadece birini kazanabildi.

        Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor'da göreve Ömer Erdoğan getirildi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Erdoğan idaresinde çıktığı 9 lig maçından sadece Bellona Kayserispor maçını kazanabildi.

        Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalan Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, Trabzonspor, İkas Eyüpspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e mağlup oldu.

        Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılarak 6 puan topladı.

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