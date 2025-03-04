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        Sivas'ta marketler denetlendi

        Sivas'ta Ticaret İl Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri market denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:24
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        Sivas'ta marketler denetlendi
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        Sivas'ta Ticaret İl Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri market denetimi yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için market denetimleri devam ediyor.

        Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen standartları ve fiyat düzenlemeleri gibi kriterleri inceleyerek olumsuzluk görülen iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

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