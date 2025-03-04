Sivas'ta marketler denetlendi

Ekipler, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen standartları ve fiyat düzenlemeleri gibi kriterleri inceleyerek olumsuzluk görülen iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için market denetimleri devam ediyor.

Sivas'ta Ticaret İl Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri market denetimi yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.