Sivas Valiliğince, kentin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması konularını içeren Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.Şimşek, yaptığı konuşmada, yılın ilk 2 ayında asayiş olaylarının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21 düşüş gösterdiğini belirterek, &quot;1393 olan genel asayiş olayı sayımızın yüzde 21 düşüşle 1092 olaya gerilediğini görüyoruz. Aydınlatma oranımızın da yüzde 86&#39;dan yüzde 96 düzeyine çıkmış bulunuyor.&quot; ifadelerini kullandı.Yılın ilk 2 ayında 103 ruhsatsız silah ele geçirildiğini kaydeden Şimşek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 27 şüphelinin tutuklandığını anlattı. Trafik denetimleri kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Şimşek, &quot;145 bin aracın denetimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yine aynı dönemde 1146 ticari taksinin, 727 okul servisimizin denetimleri yapılmış olup, kurallara uymayan 87 taksi ve 32 okul servisi sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.&quot; açıklamasında bulundu.Şimşek, siber suçlarla mücadele kapsamında ise son 2 ayda 118 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildiğini, 6 kişinin tutuklandığını sözlerine ekledi.