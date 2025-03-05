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        Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi 77 gün sürdü

        SERHAT ZAFER - Net Global Sivasspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Ömer Erdoğan, 77 gün görevde kalabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:15
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        Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi 77 gün sürdü
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        SERHAT ZAFER - Net Global Sivasspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Ömer Erdoğan, 77 gün görevde kalabildi.

        Sivasspor, 19 Aralık 2024'te teknik direktörlük görevine getirdiği Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig ve 3 kupa maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

        Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Erdoğan, Sivas temsilcisinin başında ligde ilk sınavında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

        Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, ligin 18. haftasını bay geçerken, 19. haftada ise sahasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Erdoğan idaresinde ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

        Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile tek galibiyetini ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek aldı.

        Sivas temsilcisi, Erdoğan yönetiminde 22. haftada ikas Eyüpspor'a 1-0, 23. haftada Beşiktaş'a 2-0 ve 24. haftada Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu.

        Kırmızı-beyazlılar, Ömer Erdoğan yönetiminde ligin 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, 26. haftada RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi.

        Erdoğan'ın görevine getirilmesinin ardından Sivasspor, ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

        Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gole engel olamadı.

        - Sivasspor kupaya da veda etti

        Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarısız bir grafik sergiledi.

        Organizasyona 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, teknik direktörsüz çıktığı ilk maçında Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

        Sivasspor, D Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı kulübe, bu müsabakada idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyet cezası verdi.

        Sivas temsilcisi, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

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