Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi 77 gün sürdü

Sivas temsilcisi, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı kulübe, bu müsabakada idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarısız bir grafik sergiledi.

- Sivasspor kupaya da veda etti

Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisi, Erdoğan yönetiminde 22. haftada ikas Eyüpspor'a 1-0, 23. haftada Beşiktaş'a 2-0 ve 24. haftada Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu.

Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile tek galibiyetini ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek aldı.

Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, ligin 18. haftasını bay geçerken, 19. haftada ise sahasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Erdoğan, Sivas temsilcisinin başında ligde ilk sınavında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Sivasspor, 19 Aralık 2024'te teknik direktörlük görevine getirdiği Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig ve 3 kupa maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

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