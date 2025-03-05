Sivasspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıkarıldı

VIP alt 158 lira, maraton alt ve üst tribün 58 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz kadın tribünü 58 lira, misafir tribün ise 75 lira olarak belirlendi.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarında indirim yapıldı.

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