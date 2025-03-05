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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, ev ziyaretlerinde bulundu

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ramazan ayı dolayısıyla yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:52
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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, ev ziyaretlerinde bulundu
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        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ramazan ayı dolayısıyla yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu.

        Ramazan dolayısıyla hane ziyaretleri gerçekleştiren Sevinç, yaşlılarla sohbet ederek evlerde bulunan çocuklara hediyeler verdi.

        Ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyen Sevinç, "Yaşlılarımızı ve büyüklerimizi ziyaret ederek hem dertlerini dinleyip sohbet ettik hem de hayır dualarını aldık. Allah hayırlı ve sağlıklı uzun versin." dedi.

        Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sevinç'e teşekkür etti.

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