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        Sivas'ta iş makinesi yüklü tır yandı, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Divriği ilçesinde iş makinesi yüklü tırın kontrolden çıkarak alev alması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:01
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        Sivas'ta iş makinesi yüklü tır yandı, 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Divriği ilçesinde iş makinesi yüklü tırın kontrolden çıkarak alev alması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 44 AHA 568 plakalı tırla taşınan iş makinesi, Divriği ilçesi Mursal Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

        Kontrolden çıkan tır da bariyerlere çarparak alev aldı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada tırda bulunan U.A. (30), Ö.G. (32) ve Y.K. (34) yaralandı.

        Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Tır ve iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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