Sivasspor'da "Atom Karınca" dönemi yeniden başladı

SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından üçüncü kez Rıza Çalımbay dönemi başladı.

Futbolculuk kariyerinde 494 karşılaşmayla 16 sezon boyunca sadece Beşiktaş'ta oynayan "Atom Karınca" lakabıyla bilinen Rıza Çalımbay, Sivasspor ile yeniden anlaşmaya vardı.

Teknik adamlığa da formasını giydiği Beşiktaş'ta antrenör olarak adım atan Çalımbay, kariyerinde Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor takımlarını çalıştırdı.

Çalımbay, "yuvam" dediği Beşiktaş'ta iki sezon teknik direktörlük görevinde bulundu.

- Rıza Çalımbay'ın Sivasspor karnesi

2004-2005 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev yaptığı sezonlarda başarılı grafik çizdi.

Çalımbay, 2010-2011 sezonunun 10. haftasında teknik direktör Mesut Bakkal'dan görevi devralarak memleketinin takımı Sivasspor'un başında ilk sınavını Beşiktaş'a karşı verdi.

İlk maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, sezonu 35 puanla 15. sırada tamamladı.

2011-2012 sezonunu 50 puanla 7. sırada tamamlayan Çalımbay idaresindeki Sivas ekibi, 2012-2013 sezonunda ise 44 puanla 12. sırada yer aldı.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak göreve Roberto Carlos'u getirdi.

- Sivasspor'da ikinci Rıza Çalımbay dönemi

Kırmızı-beyazlı ekipte ikinci Rıza Çalımbay dönemi ise 2019-2020 sezonunda yeniden başladı.

Çalımbay, ikinci kez göreve gelmesinin ardından yine ilk sınavını Beşiktaş'a karşı verdi ve Sivasspor bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Sezonu 60 puanla 4. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.