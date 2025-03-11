Sivas'ta buğday silosunda temizlik yaparken düşen işçi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde buğday silosunda temizlik yaparken zemine düşen işçi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde buğday silosunda temizlik yaparken zemine düşen işçi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir buğday silosunda temizlik yapan N.P. (56), yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan N.P. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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