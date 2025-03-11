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        Sivas'ta buğday silosunda temizlik yaparken düşen işçi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde buğday silosunda temizlik yaparken zemine düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:41
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        Sivas'ta buğday silosunda temizlik yaparken düşen işçi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde buğday silosunda temizlik yaparken zemine düşen işçi yaralandı.

        Esentepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir buğday silosunda temizlik yapan N.P. (56), yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan N.P. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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