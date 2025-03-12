Şarkışla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şarkışla Anadolu Lisesi tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, ilçe protokolü, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Uğur Tuncer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video gösteriminin ardından şiirler ve 12 Mart Destanı okundu.

Etkinlikte ayrıca "Milletin Ruhu Akif" adlı tiyatro oyunu sahnelenirken, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden oluşan koro dinletisi sunuldu.