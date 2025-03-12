Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dinamik koşu ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Göztepe maçında sakatlanan Rey Manaj ile Veljko Simic, takımla çalışmalara başladı.
Sakatlığı devam eden Emrah Başsan ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.
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