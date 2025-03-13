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        Şarkışla Belediyesi vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıttı

        Şarkışla Belediyesi, "Temiz Şarkışla, Yeşil Şarkışla" sloganıyla ilçe merkezinde 10 bin çam fidanı dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:46
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        Şarkışla Belediyesi vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıttı
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        Şarkışla Belediyesi, "Temiz Şarkışla, Yeşil Şarkışla" sloganıyla ilçe merkezinde 10 bin çam fidanı dağıttı.

        İlçe meydanında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Kasım Gültekin, dağıtılan fidanlarla Şarkışla'nın çevre dostu ve daha yeşil bir geleceğe sahip olacağını söyledi.

        Gültekin, fidan dağıtımında emeği olanlara teşekkür ederek, "10 bin fidanımızı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Amacımız, Şarkışla'da yaşayan her bireyin bir dikili fidanı olması, hep birlikte daha yeşil bir Şarkışla için adım atıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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