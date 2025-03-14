Ulaş'ta çiftçileri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çiftçilere, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personel tarafından kırsal kalkınma yatırım destekleri, hangi projelerin yer aldığı, projelere kimlerin hangi şartlar da müracaat edecekleri anlatıldı.

Program sonunda çiftçilerin projelerle ilgili soruları cevaplandırıldı.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ile müdürlük personeli de katıldı.