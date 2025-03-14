Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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