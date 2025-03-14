Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı beyazlı ekip, pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı.
Tedavisine devam edilen Azizbek Turgunboev, antrenmanda takımdan ayrı koştu.
Sivasspor, bugün Mersin'e gidecek ve yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Atakaş Hatayspor ile Net Global Sivasspor, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.