Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuklardan biri yaralandı

İlçede esnaflık yapan saldırıya uğrayan çocuğun babası Esat Kılıç, evladının saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattığını belirterek, "Sabah okula gitmek için çocuğum aşağı iniyor. Burada köpeklerin saldırısına uğruyor. Bizim dairenin önünde oturan çocukları kovalıyor. Benim çocuğum koşarken düşüyor. 3 köpek aynı anda saldırıyor. Komşumuzun sayesinde kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin çocukları kovalaması, düşen çocuğa saldırmaları ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

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