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        Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuklardan biri yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuklara saldırması sonucu 1 çocuğun yaralanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:33
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        Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuklardan biri yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuklara saldırması sonucu 1 çocuğun yaralanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yıldırım Mahallesi'nde sabah okula gitmek isteyen öğrencileri sokakta bulunan sahipsiz 3 köpek kovalamaya başladı.

        Köpekler, kaçarken yere düşen 4'üncü sınıf öğrencisi B.K.'ye (10) saldırdı.

        Çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

        Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeklerin çocukları kovalaması, düşen çocuğa saldırmaları ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

        İlçede esnaflık yapan saldırıya uğrayan çocuğun babası Esat Kılıç, evladının saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattığını belirterek, "Sabah okula gitmek için çocuğum aşağı iniyor. Burada köpeklerin saldırısına uğruyor. Bizim dairenin önünde oturan çocukları kovalıyor. Benim çocuğum koşarken düşüyor. 3 köpek aynı anda saldırıyor. Komşumuzun sayesinde kurtuluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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