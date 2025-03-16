Sivas'ta CHP İl Başkanlığı iftar programı düzenledi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan CHP İl Başkanı Abdulvahap Gazi Doğan, ramazan ayında birlik ve beraberliği pekiştirmek, sofraları ve gönülleri paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Katılım sağlayanlara teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı sadece oruç tutmak değil, dayanışmanın, hoşgörünün ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimidir. Bir lokmanın bile değerini daha iyi anladığımız, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğimiz bu mübarek ayda CHP olarak halkımızla omuz omuza olmaya, dertleriyle dertlenmeye ve çözüm üretmeye devam ediyoruz."

Farklı görüşlerden ve düşüncelerden insanlarla aynı sofrayı paylaşarak, ülkenin ve şehrin ortak değerlerine olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdiklerini belirten Doğan, "Sivas'ın, Türkiye'nin de en büyük gücü, birlik ve beraberliğidir. CHP olarak bu birlikteliği her zaman büyütmeye, halkımızın yanında olmaya, Sivas'ımızın ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğan, programa katkılarından dolayı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Programa, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.