Sivas'ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

İncelemenin ardından Hojambardiyev'in cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Danışmentgazi Mahallesi Ahırlar bölgesinde çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev'den (63) bir süredir haber alamayan çiftlik sahibi, kontrol etmeye geldiği ahırda çobanın yerde hareketsiz yattığını gördü.

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