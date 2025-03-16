Sivas'ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu
Sivas'ta bir süredir haber alınamayan yabancı uyruklu çoban, çalıştığı besi çiftliğinin ahırında ölü bulundu.
Sivas'ta bir süredir haber alınamayan yabancı uyruklu çoban, çalıştığı besi çiftliğinin ahırında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Danışmentgazi Mahallesi Ahırlar bölgesinde çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev'den (63) bir süredir haber alamayan çiftlik sahibi, kontrol etmeye geldiği ahırda çobanın yerde hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çobanın hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Hojambardiyev'in cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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