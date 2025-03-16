Ulaş Belediye Başkanı İlbey, yaşlı ve hasta ziyaretlerinde bulundu
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçede ikamet eden yaşlıları ve hastaları ziyaret etti.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçede ikamet eden yaşlıları ve hastaları ziyaret etti.
Yaşlılar ve hastaları evlerinde ziyaret eden İlbey, ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Ramazan ayının manevi ikliminde yaşlıları ve hastaları ziyaret ettiklerini belirten İlbey, "Yaşlılarımıza duyduğumuz sevgi ve saygı her zaman en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir, onlar toplumumuzun göz bebeğidir. Yaşlılara sahip çıkmak kültürel değer ve tarihe sahip çıkmaktır." dedi.
Aileler ise ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.
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