Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş Belediye Başkanı İlbey, yaşlı ve hasta ziyaretlerinde bulundu

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçede ikamet eden yaşlıları ve hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş Belediye Başkanı İlbey, yaşlı ve hasta ziyaretlerinde bulundu
        ABONE OL

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçede ikamet eden yaşlıları ve hastaları ziyaret etti.

        Yaşlılar ve hastaları evlerinde ziyaret eden İlbey, ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Ramazan ayının manevi ikliminde yaşlıları ve hastaları ziyaret ettiklerini belirten İlbey, "Yaşlılarımıza duyduğumuz sevgi ve saygı her zaman en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir, onlar toplumumuzun göz bebeğidir. Yaşlılara sahip çıkmak kültürel değer ve tarihe sahip çıkmaktır." dedi.

        Aileler ise ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu
        Sivas'ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu
        Türkmen çoban ahırda ölü bulundu
        Türkmen çoban ahırda ölü bulundu
        Sivas'ta CHP İl Başkanlığı iftar programı düzenledi
        Sivas'ta CHP İl Başkanlığı iftar programı düzenledi
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'ta dere kenarında bulunan roket parçası imha edildi
        Sivas'ta dere kenarında bulunan roket parçası imha edildi
        Berrak, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı; o anlar kamerada
        Berrak, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı; o anlar kamerada