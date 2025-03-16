Şarkışla Belediyespor, Yıldızeli Gençlikspor'u mağlup etti
Sivas 1. Amatör Play-Off grubunda oynanan maçta Şarkışla Belediyespor, Yıldızeli Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti.
Sivas 1. Amatör Play-Off grubunda oynanan maçta Şarkışla Belediyespor, Yıldızeli Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti.
Şarkışla İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlanırken, karşılaşmanın 57. dakikasında Onur Tahta'nın attığı golle Şarkışla Belediyespor sahadan 3 puanla ayrıldı.
Grupta ikinci sıraya yükselen Şarkışla Belediyespor, gelecek hafta deplasmanda grup lideri İmranlıspor ile karşılaşacak.
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