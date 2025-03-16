Sivas'ta sokak hayvanları geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kuruluyor

Sivas'ta sokak hayvanları geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sokak hayvanları geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

İl genelinde sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklerin risk teşkil ettiğini belirten Şimşek, başıboş köpeklerin toplanarak bu merkezde tedavi, bakım ve beslenme süreçlerinin hassasiyetle takip edileceğini, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarının sağlanacağını ifade etti.

Meraküm bölgesinde Sivas İl Özel İdaresine ait Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezinin, Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine dönüştürüleceğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 33 dönümlük tesis alanına, 67 dönüm de genişleme alanına sahip bu yerleşkenin dönüşümü için gerekli hazırlıklara başladık. İnşallah en kısa sürede ilçelerimizden de gelecek sahipsiz köpekleri buraya alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da büyük bir hassasiyetle takip ettiği sokak hayvanları meselesini valiliğimiz öncülüğünde Sivas'ta çözmeyi hedefliyoruz."