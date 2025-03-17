Hafik'te sahipsiz köpekler barınağa götürülüyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde belediye ekipleri, sahipsiz köpekleri toplayarak barınağa götürüyor.

Hafik Belediyesi sahipsiz köpeklerin toplanarak hayvan barınağına götürülmeye başlandığını anonslar ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilçe halkına duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Belediyemiz tarafından hemşehrilerimizin zarar görmemesi adına, ayrıca çocuk ve kadınların rahatlıkla istedikleri yerlere gidebilmeleri için sahipsiz köpekleri topluyoruz. Bu uygulamamızı ısrarla sürdürmeye kararlıyız. Sahipli köpeklerin sahipleri tarafından bağlanarak mağduriyet oluşturmamalarını rica ediyoruz. Ayrıca farklı yerlerden ilçemize sokak hayvanı bırakanlar için tespit çalışmaları yapılarak gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını kıymetli hemşehrilerimize saygıyla duyuruyoruz."