Sivas'ta kadın girişimci devlet desteğiyle otel açtı

SERHAT ZAFER - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki kadın girişimci Nilay Balcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 55 hibe desteğiyle 24 odalı otel açtı.

Memur bir ailenin kızı olan ve Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Balcı, 6 yıl Kayseri'nin Kocasinan Belediyesinde görev yaptıktan sonra istifa ederek memleketi Gemerek'e döndü.

Burada hazırladığı otel projesini TKDK'ye sunan Balcı, hibe desteğiyle otel açtı.

Evli ve 2 çocuk annesi Nilay Balcı, AA muhabirine, Kocasinan Belediyesindeki görevinden istifa edip ilçesine döndükten sonra iş arayışına girdiğini söyledi.

Gemerek'teki konaklama ihtiyacını gidermek için eşiyle beraber ilçeye otel kazandırmaya karar verdiğini belirten Balcı, daha sonra TKDK desteğini araştırdıklarını ifade etti.

TKDK'nin desteğiyle ilçeye otel kazandırdıklarını anlatan Balcı, "Eşimin de çok büyük desteği var. Oteli yaparak ilçemize sektörde yeni bir hava katmak en büyük hayallerimizden birisiydi." diye konuştu.

Destek başvurusunu yaptıktan sonra 2023 yılında otelin yapımına başladıklarını, o dönem 7 milyon 288 bin lira olan projeye 3 milyon 936 bin lira destek aldıklarını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"2023 yılında hizmete başladık. Projeye yüzde 55 destek aldık, geri kalan kısmını öz kaynaklarımızla oluşturduk. Bir kadın girişimci olarak bayanların bu sektörlerde yer almasını istiyorum. Kesinlikle devletimizin desteklerini arkalarına alsınlar, bu yola baş koyup devam etsinler. Sonucunda çok güzel işletmeler ortaya çıkacaktır. Bu konuda kadınlarımızı destekliyorum ve bir örnek olmaktan gurur duyuyorum."

- Otelinde kadın istihdamına katkı sağlıyor

Otelin 5 katlı, 24 oda ve 48 yatak kapasiteli olduğunu dile getiren Balcı, odalardan 6'sının süit, 6'sının apart olduğunu belirterek, "Apart odalarımızda ilçemizde kurumlarda çalışan müşterilerimiz konaklamakta." dedi.

Otelde 200 kişilik restoran da bulunduğunu ifade eden Balcı, işletmelerinde kış döneminde 4 kadını istihdam ettiklerini, yazın bu sayının arttığını sözlerine ekledi.