Akıncılar Kaymakamı Türkmen, yaşlı ziyaretinde bulundu
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, birlik ve beraberliğin sembolü ramazan ayında ilçede yalnız yaşayan yaşlıların hanelerini ziyaret ediyor.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, birlik ve beraberliğin sembolü ramazan ayında ilçede yalnız yaşayan yaşlıların hanelerini ziyaret ediyor.
Ziyaretlerin devem edeceğini belirten Türkmen, yaşlıları ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi.
Yaşlı vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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