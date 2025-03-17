Sivasspor'da 3 futbolcu ülkelerinin milli takımına çağrıldı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre golcü oyuncu Rey Manaj Arnavutluk Milli Takımı'na, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na ve orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'na çağrıldı.

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