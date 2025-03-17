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        Sivas'ta jandarma ekipleri eğitim faaliyetlerini sürdürüyor

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:37
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        Sivas'ta jandarma ekipleri eğitim faaliyetlerini sürdürüyor
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        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Altınyayla İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Taşlıhüyük İlkokulu ve Kızılhüyüt İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere kişisel güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma eğitimi verdi.

        Eğitim kapsamında öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izlettirildi.

        Kentteki bir özel okulda gerçekleştirilen eğitimde ise anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı kapsamında jandarmanın görevleri anlatılarak, iz takip köpeği ile gösteri yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de il merkezindeki İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerine Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin (JSGA) tanıtımını yaparak test kitabı hediye etti.

        Trafik jandarma timleri ise "Güvenli Okul Projesi" kapsamında okul servis araçları şoförlerine yönelik denetimler yaptı.

        Ekipler, öğrencilere yönelik ise genel trafik kuralları, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemeri kullanımı konularında eğitim verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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