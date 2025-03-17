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        GÜNCELLEME - Sivas'ta yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Sivas'ta hastanenin yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:02
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Sivas'ta hastanenin yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Sivas Numune Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde sahur vaktinde, hasta yakını Akın Kaya'nın yediği zeytin nefes borusuna kaçtı.

        Olay sırasında yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, hasta yakınına uyguladığı Heimlich manevrasıyla boğazındaki zeytinin çıkmasını sağladı.

        Diğer yemekhane görevlisi Cemil Karabey ise Kaya'ya müdahalede bulunarak rahat nefes almasına destek oldu.

        Olay anı hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - Teşekkür belgesiyle ödüllendirildiler

        Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, makamında kabul ettiği yemekhane görevlilerine teşekkür belgesi verdi.

        Fidan, görevlilere teşekkür ederek, ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

        Yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım ise yemek dağıtımı sırasında refakatçinin ani bir şekilde kendisini koridora attığını belirtti.

        Daha sonra Heimlich manevrasını yaparak refakatçinin boğulmasını önlediklerini anlatan Yıldırım, "Nefes borusuna kaçan zeytini hızlı bir şekilde müdahale ederek boğazından çıkmasına yardımcı olduk. Kendisine eşlik ettik odasına götürdük. Sağlığının iyi olduğuna emin olduktan sonra yanından ayrıldık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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