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        Sivas'ta zabıta ekipleri kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı

        Sivas'ta zabıta ekipleri kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:22 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:34
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        Sivas'ta zabıta ekipleri kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı
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        Sivas'ta zabıta ekipleri kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların kullanımı için ayrılan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla denetim yaparak, yol ve kaldırım işgali yapan esnaflara cezai işlem uyguladı.

        Denetime katılan Zabıta Müdürü Nuri Çayır, kaldırımların yayalara ait olduğunu söyledi.

        Kaldırımlarda kendi iş yerinin hacminden daha büyük bir alanı işgal eden işletmelerin olduğunu vurgulayan Çayır, "Özellikle pazarların açıldığı günlerde indirim adı altında işgallerini artıran esnaflarımız var. Tüm esnaflarımızı bu düzensizliğe, haksızlığa, kent yaşamını garabete dönüştüren kaldırım işgallerine son vermeye davet ediyoruz." dedi.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun öncülüğünde modern ve model bir kent vizyonu ile şehirdeki düzeni korumak için çalıştıklarını dile getiren Çayır, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 1 yıldır uyarılarımızı yeterince yaptık, kısmi düzeltmeler sağladık. Ancak bu uyarılarımıza rağmen işgallerinde ısrarcı olan esnaflarımıza yasal işlemler yapmak zorunda kaldık. Kabahatlerden işlem yapılan iş yerlerinden toplam 1 milyon 157 bin 278 lira ceza Gelirler Müdürlüğümüzce tahsil edildi. Halkımızın huzuru refahı adına denetimlerimiz daha da artarak devam edecek."

        Çayır, belediye bünyesinde kurulan Şehir Kameraları İşlem ve Takip Merkezi sayesinde kaldırım işgallerinin ve düzensizliklerin daha sıkı bir şekilde takip edileceğini belirtti.​​​​​​​

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