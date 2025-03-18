Akıncılar Kaymakamı Türkmen, polislerle iftar yaptı

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, ilçede görev yapan polislerle iftarda buluştu.

Akıncılar İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programa katılan Türkmen, polislerle sohbet ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin ilçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Türkmen, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.