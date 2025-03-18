Şarkışla'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
E.B. (41) idaresindeki 58 ES 036 plakalı otomobil, Kayalıyokuş Mahallesi Osman Fazıl Polat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Y'ye (58) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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