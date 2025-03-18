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        Sivas'ta jandarmaya 20 araç tahsis edildi

        Sivas İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 20 araç hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:24 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:36
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        Sivas'ta jandarmaya 20 araç tahsis edildi
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        Sivas İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 20 araç hizmete alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca 17 ve Sivas'ta iş insanlarının desteğiyle 3 olmak üzere 20 araç emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı envanterine dahil edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Jandarma vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz görevinin başındadır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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