Sivas'ta jandarmaya 20 araç tahsis edildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 20 araç hizmete alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca 17 ve Sivas'ta iş insanlarının desteğiyle 3 olmak üzere 20 araç emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı envanterine dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Jandarma vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz görevinin başındadır." ifadesine yer verildi.