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        Sivas'tan kısa kısa

        Sivas'ın Ulaş ilçesi Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve personeli iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:54
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        Sivas'tan kısa kısa
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        Sivas'ın Ulaş ilçesi Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve personeli iftarda bir araya geldi.

        Okulda düzenlenen iftar programında buluşan öğretmen ve öğrenciler, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        İftar programı, ramazan sohbetleri ile son buldu.

        - Akıncılar

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Öğretmenevinde düzenlenen iftar programında konuşan Türkmen, şehit ve gazilerin vatanın en değerli emanetleri olduğunu belirtti.

        Konuşmanın ardından dua edildi.

        Programa, Belediye Başkanı Murat Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel, İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı, Vakıf Müdürü Kazim Perçin, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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