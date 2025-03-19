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        Suşehri'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:07
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        Suşehri'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

        Öğretmenevi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, şehit ve gazilerin bu cennet vatanın en değerli varlıkları olduğunu söyledi.

        İftar programına katılan ailelere teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin geriye bıraktıkları emanet bizim için en kıymetli ve en değerli emanettir. Sizler her zaman başlarımızın tacısınız. Ne zaman dilerseniz kapımız da telefonumuz da mesai saati gözetmeksizin sizler için ardına kadar açıktır."

        Programa, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Ersoy, İlçe Müftüsü Adem Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Adem Aktaş ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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