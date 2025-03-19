Sivas'ta geleneksel bayram pazarı kurulacak
Sivas'ta geleneksel bayram pazarı uzun bir aradan sonra tekrar kurulacak.
Sivas'ta geleneksel bayram pazarı uzun bir aradan sonra tekrar kurulacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayram alışverişlerini daha rahat bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla Sivas Belediyesi tarafından eski Buğday Pazarı yanındaki alana pazar kurulacak.
Bayram pazarı için başvurular Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Servisine yapılacak.
25 Mart'a kadar yapılacak başvurular sonrası pazardaki yerler kura ile belirlenecek. Kura çekimi ise 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Pazarın kurulmasıyla birlikte şehirde düzenin sağlanması adına farklı bölgelerde satış yapılmasına müsaade edilmeyecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.