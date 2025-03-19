Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşanmasının tahmin edildiği belirtildi.

Tedbir amaçlı olarak il genelinde taşımalı eğitim, resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Mart Perşembe bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."