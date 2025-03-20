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        Ulaş'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:15
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        Ulaş'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        İlçede bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, kar kalınlığı bazı bölgelerde 25 santimetreye ulaştı.

        Kısmen beyaza bürünen ilçede, Ulaş Gölü'nde güzel görüntü oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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