Ulaş'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

İlçede bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

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