Ulaş'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçede bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, kar kalınlığı bazı bölgelerde 25 santimetreye ulaştı.
Kısmen beyaza bürünen ilçede, Ulaş Gölü'nde güzel görüntü oluştu.
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