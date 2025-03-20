Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ın Gürün ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ın Gürün ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL

        Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Gürün ilçe genelinde taşımalı eğitim, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaştırma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart 2025 günü 1 gün ara verilmiştir."

        Açıklamada ayrıca, "Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızları bulunanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivas Valisi Şimşek, Aşık Veysel'in vefatının 52. yılı dolayısıyla mesaj ya...
        Sivas Valisi Şimşek, Aşık Veysel'in vefatının 52. yılı dolayısıyla mesaj ya...
        Yıldızeli'nde yaşlılar ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlıyor
        Yıldızeli'nde yaşlılar ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlıyor
        Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ın kırsal kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı
        Sivas'ın kırsal kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı
        Ulaş'ta gençler "İyilik Sofrası"nda buluştu
        Ulaş'ta gençler "İyilik Sofrası"nda buluştu