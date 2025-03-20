Sivas'ın Gürün ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Gürün ilçe genelinde taşımalı eğitim, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaştırma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart 2025 günü 1 gün ara verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, "Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızları bulunanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.