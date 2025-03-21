Gemerek'te marketler denetlendi
Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Çepni beldesinde marketler denetlendi, tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Çepni beldesinde marketler denetlendi, tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
Çepni Belediye Başkanı Nihat Başer ve Zabıta Amiri Emir Özkan, beldede bulunan marketler de denetim yaptı.
Denetimde son kullanma tarihleri geçmiş 390 ürün imha edildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.
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