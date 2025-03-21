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        Gemerek'te marketler denetlendi

        Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Çepni beldesinde marketler denetlendi, tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:37
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        Gemerek'te marketler denetlendi
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        Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Çepni beldesinde marketler denetlendi, tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

        Çepni Belediye Başkanı Nihat Başer ve Zabıta Amiri Emir Özkan, beldede bulunan marketler de denetim yaptı.

        Denetimde son kullanma tarihleri geçmiş 390 ürün imha edildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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