Sivas Valisi Şimşek'ten Nevruz Bayramı mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 21 Mart NevruzBayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, birlik beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan bir Nevruz Bayramı'nı daha kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Nevruz'un baharın habercisi olduğunu anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bolluk ve bereketin simgesi Nevruz Bayramı, Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan insanların ortak kültür zenginliklerinden birisidir. Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk gününü, yeni takvime göre ise gece ve gündüzün eşit olduğu günü simgeleyen Nevruz, Türklerin Ergenekon'dan çıkışını da temsil etmektedir. Türk dünyası açısından da dayanışmanın sembolü haline gelmiş olan Nevruz, kardeş topluluklarla aramızdaki tarihsel ve kültürel bağların güçlenmesine de vesile olmaktadır. Bu önemli günlerde kardeşlik ateşinin yüzyıllar boyu aynı coşkuyla yanması, doğanın tüm güzelliklerini ve renklerini bize sunması, tüm insanlara, 'Birlikte Rahmet, Ayrılıkta Azap Vardır' inancıyla yaşama sevinci ve coşku getirmesi hepimizin ortak temennisidir. Bu duygu ve düşüncelerle baharın, güzel günlerin müjdecisi kabul edilen 21 Mart'ın birlik, beraberlik ve toplumsal huzurumuzun artırmasına vesile olmasını diliyor, başta Sivaslı hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."