Akıncılar'dan kısa kısa

Türkmen ve Sevinç, ilçede ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Hükümet Konağı önündeki etkinlikte, Kaymakam Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç de vatandaşa fidanı dağıttı.

Etkinlik, şiirlerin okunması, Nevruz konusunda mani atışması, öğrenciler arasındaki yarışmalar ve Nevruz ateşinin üstünden atlanması ile son buldu.

Programda konuşan 3. sınıf öğrencisi Berra Yalçın, Nevruz'un doğanın uyanışını, baharın gelişini ve yenilenmeyi simgeleyen kadim bir bayram olduğunu söyledi.

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