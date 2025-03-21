Akıncılar'dan kısa kısa
Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Akıncılar İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan 3. sınıf öğrencisi Berra Yalçın, Nevruz'un doğanın uyanışını, baharın gelişini ve yenilenmeyi simgeleyen kadim bir bayram olduğunu söyledi.
Etkinlik, şiirlerin okunması, Nevruz konusunda mani atışması, öğrenciler arasındaki yarışmalar ve Nevruz ateşinin üstünden atlanması ile son buldu.
Programa, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkan Murat Sevinç, İlçe Emniyet Müdürü Şaban Balcı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
- Vatandaşlara fıstık çamı fidanı dağıtıldı
Akıncılar Kaymakamlığı koordinesiyle Suşehri Orman İşletme Şefliğince Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fıstık çamı fidanı dağıtıldı.
Hükümet Konağı önündeki etkinlikte, Kaymakam Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç de vatandaşa fidanı dağıttı.
Türkmen ve Sevinç, ilçede ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür etti.
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