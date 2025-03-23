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        Sivas'ta iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Sivas'ta ikinci el ev eşyası satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:53
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        Sivas'ta iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Sivas'ta ikinci el ev eşyası satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Pulur Mahallesi'nde H.H.Ö'ye ait ikinci el ev eşyası satışı yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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