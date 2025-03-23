Sivas'ta iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pulur Mahallesi'nde H.H.Ö'ye ait ikinci el ev eşyası satışı yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sivas'ta ikinci el ev eşyası satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

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