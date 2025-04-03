Sivasspor'dan kaleci Nikolic'in sakatlığına ilişkin açıklama:

"Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından oyuncumuzun sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına sporcumuzun ameliyat olması planlanmaktadır. Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

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