UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Slovenya maçına doğru

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında yarın A Milli Kadın Futbol Takımı'na konuk olacak Slovenya'nın teknik direktörü Sasa Kolman, grupta kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Kolman, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Stadyumun çok güzel olduğunu ifade eden Kolman, "Türkiye'de oynadığımızdan dolayı tamamen farklı bir maç olacak. Türkiye'nin arkasında önemli bir taraftar desteği olacak. Türkiye aynı zamanda agresif ve güçlü bir takıma sahip." dedi.

Gruptaki hedefleri hakkında da bilgi veren Sasa Kolman, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk hedefimiz B grubunda kalmak, geçen sene C grubundaydık. Bu sene B grubunda kalıcı olmak istiyoruz, grupta iyi gidiyoruz ve önümüze maç maç bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Slovenya, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.