Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Gölova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.E. (66) yönetimindeki 08 ABT 416 plakalı otomobil, Gölova ilçesi Çobanlı köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü AFAD ekiplerince çıkartılarak Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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