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        Şarkışla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:22 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:24
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        Şarkışla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        O.S. (26) idaresindeki 38 AZ 499 plakalı otomobil, Şarkışla Cemel kara yolunda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki M.Z.D. (17) yaralandı.

        Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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