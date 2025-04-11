Şarkışla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
O.S. (26) idaresindeki 38 AZ 499 plakalı otomobil, Şarkışla Cemel kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.Z.D. (17) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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