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        Sivas'ta vaşak görüntülendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde arazide gezinen 2 vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:41
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        Sivas'ta vaşak görüntülendi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde arazide gezinen 2 vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Aşağıyeniköy yakınlarında aracıyla seyir halinde olan köy muhtarı Mustafa Karaca, yolda 2 vaşağın olduğunu fark etti.

        Karaca, vaşakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Bir süre yolda yürüyen vaşaklar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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