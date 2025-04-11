Sivas'ta vaşak görüntülendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde arazide gezinen 2 vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde arazide gezinen 2 vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Aşağıyeniköy yakınlarında aracıyla seyir halinde olan köy muhtarı Mustafa Karaca, yolda 2 vaşağın olduğunu fark etti.
Karaca, vaşakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bir süre yolda yürüyen vaşaklar daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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